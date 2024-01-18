Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує шкідництво Угорщини й Орбана в ЄС та блокування допомоги Україні

Про це повідомляє радіо «Свобода».

За відповідну резолюцію 18 січня проголосували 345 євродепутатів, 104 натиснули на червоні кнопки, 29 – утрималися.

У схваленому документі європарламентарі висловлюють «серйозну стурбованість щодо подальшої ерозії демократії, верховенства права й основних прав в Угорщині».

Європейську раду (до неї входять лідери всіх країн-членів ЄС) Європарламент закликає визначити, чи вчинила Угорщина «серйозні й постійні порушення цінностей ЄС» згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Втім, щоб активувати процедуру, потрібне одностайне рішення 26 лідерів країн-членів, тобто консенсус мінус один (за винятком Угорщини, яка фігурувала б у такій процедурі).

ЄС не повинен піддаватися шантажу Орбана щодо допомоги Україні

Євродепутати також засудили дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який у грудні минулого року заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС, включаючи пакет допомоги Україні, «з повною неповагою і порушенням стратегічних інтересів ЄС і принципу щирої співпраці». ЄС не повинен піддаватися шантажу, наголошують вони.

Європарламент також висловив жаль щодо грудневого рішення Єврокомісії розморозити понад 10 мільярдів євро для Угорщини, зауваживши, що ця країна «не виконує необхідні реформи щодо незалежності судової системи».

Законодавці вважають, що заходи, необхідні для вивільнення фінансування ЄС, мають розглядати в комплексі й платежі не повинні відбуватися порціями, якщо в котрійсь із галузей залишаються недоліки.

«Парламент розгляне, чи слід подавати судовий позов, щоб скасувати рішення про часткове розморожування коштів, і зазначає, що він може застосувати низку правових і політичних заходів, якщо Комісія порушує свої обов’язки як охоронця договорів, котрий перебуває на сторожі захисту фінансових інтересів ЄС», – йдеться в рішенні.

Європарламент сумнівається, що Угорщина зможе головувати в Раді ЄС

Зважаючи на ці обставини, Європарламент також сумнівається, що Угорщина зможе прийняти головування в Раді ЄС – на ротаційній основі черга Будапешта настане в другому півріччі 2024-го.

«Якщо посада президента Європейської ради буде вакантною, ці обов’язки ляжуть на прем’єр-міністра Угорщини під час шестимісячного головування країни в Раді. Депутати Європарламенту просять Раду знайти належні рішення для пом’якшення цих ризиків і закликають до реформ процесу ухвалення рішень Радою, щоб припинити зловживання правом вето і шантаж», – резюмують євродепутати.

Резолюції Європарламенту мають насамперед рекомендаційний характер і не є обов’язковими до виконання.