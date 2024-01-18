Азарова заочно судитимуть через заклики до повалення конституційного ладу

Справу про заклики колишнього Прем’єр-міністра до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України передали до суду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Експрем’єра обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що експрем’єр, який з 2014 року переховується на території Росії, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ.

Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.

У відеозаписах, які були розміщені на Ютуб-каналі «Иная правда» і порталах російських медіа, колишній прем’єр виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі «фейком», закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Володимира Путіна «врятувала» Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала Служба безпеки України.