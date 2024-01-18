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Байден погодився на поступки республіканцям, щоб розблокувати допомогу Україні, – WSJ

Про це йдеться в публікації WSJ.

«Готовність Байдена вести переговори з республіканцями демонструє те, чого багато ліберальних демократів давно боялися, що він готовий переміститися вправо, щоб укласти угоду з питань імміграції», — зазначається в публікації.

За свою п’ятдесятирічну політичну кар’єру, яка часто зосереджувалася на пріоритетах зовнішньої політики, Байден рідко брався за гостру проблему міграційної політики. А коли він це робив, то зазвичай підтримував помірковану позицію, підкреслює видання. Зараз це питання вийшло у виборчу площину.

Впродовж трьох років адміністрація намагалася приборкати сплеск мігрантів на південному кордоні, і республіканці взялися за це питання, щоби виступити проти переобрання Байдена. Білий дім також усвідомлює цю політичну вразливість. Тож двопартійна угода може нівелювати ці нападки.

18 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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