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Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі – джерело

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ —  співрозмовник «Української правди» в спецслужбах

«Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об’єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил».

Деталі: На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник УП відповів: «Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув».

18 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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