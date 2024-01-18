Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ — співрозмовник «Української правди» в спецслужбах

«Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об’єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил».

Деталі: На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник УП відповів: «Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув».