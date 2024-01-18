Міністр оборони Умєров скасував свій візит до Франції «з міркувань безпеки»

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що в четвер, 18 січня, у Парижі відбудеться запуск «артилерійської коаліції», очільник Міноборони долучиться до неї у форматі відеоконференції.

Повідомляється, що «артилерійська коаліція» має на меті «зміцнити можливості Києва проти Росії». Її очолюють Франція та США, коаліція є одним із компонентів контактної групи із оборони України у форматі «Рамштайн».

Це «компонент», в якому беруть участь 23 країни, «має на меті об’єднати зусилля, щоб допомогти — у короткостроковій і довгостроковій перспективі — Україні мати артилерію, адаптовану до потреб контрнаступу, і її армію завтрашнього дня», — пояснили в Міноборони Франції.

Також планувалося що Рустем Умєров разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню відвідають промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють самохідні гармати Caesar, а потім ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.