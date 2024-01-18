Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Исламабад нанес удары по нескольким объектам на территории Ирана, сообщают власти Пакистана. Атаки последовали через день после иранских ударов по территории Пакистана. В заявлении МИД Пакистана сказано о нанесении серии «скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан».

По данным пакистанских властей, в ходе атаки погибли люди. МИД Пакистана заявил, что удары по Ирану были нанесены для того, чтобы показать «непоколебимую решимость Пакистана защищать свою безопасность страны от всех угроз».

В этом же заявлении говорится, что Пакистан «уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран». Во вторник, 16 января, Иран нанес удары по двум базам суннитской группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана.

Это произошло на следующий день после того, как Тегеран нанес удары по северу Ирака и Сирии. Тогда Пакистан заявил о гибели двух детей в результате ударов и предупредил Тегеран о том, что эти действия не останутся без ответа.