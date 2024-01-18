Прем′єр Китаю вирішив не зустрічатись із Зеленським у Давосі

Президент Володимир Зеленський у Швейцарії під час Давоського форуму не зміг зустрітись з прем′єр міністром КНР Лі Цянем, що може свідчити про небажання Китаю домагатися припинення повномасштабної війни Росії проти України, пише видання Politico

«Напередодні багатостороннього мирного саміту у швейцарських Альпах керівник апарату президента України Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем’єр-міністром Китаю Лі Цянем.

Зрештою, Україна не досягла жодних успіхів у залученні Китаю до переговорів, а Зеленський і Лі не змогли поспілкуватися».

Видання вважає, що це свідчить про те, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни Росії проти України. Замість цього, вказує Politico, Китай став на бік Росії, надаючи їй матеріали військового призначення.

«Рішення Китаю не зустрічатися з українцями виглядає навмисним, а не результатом проблеми з розкладом. Один високопоставлений американський чиновник заявив, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у певний момент під час їхніх спільних візитів до Швейцарії. Інший американський високопосадовець сказав, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною», — зазначає видання з посиланням на анонімних посадовців.