В Італії проводять велику операцію проти мафії

Вранці у четвер в Італії почали велику операцію проти мафії.
Про це повідомляє ANSA, пише «Європейська правда».
Операція проти мафії з кодовою назвою «Олеандро» проходить у регіонах Кампанія, Тоскана, Фріулі-Венеція-Джулія та на Сицилії, зокрема у містах Катанія, Кальтаніссетта, Ареццо, Неаполь та Удіне.
Понад сотня правоохоронців з командування Катанії задіяні для реалізації ордера про запобіжне взяття під варту щодо 15 підозрюваних.
Всього розшукують 26 підозрюваних, яким загрожують звинувачення в участі у злочинному угрупованні, контрабанді й збуті наркотиків та відмиванні грошей.
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