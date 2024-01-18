В Італії проводять велику операцію проти мафії

Вранці у четвер в Італії почали велику операцію проти мафії.

Про це повідомляє ANSA, пише «Європейська правда».

Операція проти мафії з кодовою назвою «Олеандро» проходить у регіонах Кампанія, Тоскана, Фріулі-Венеція-Джулія та на Сицилії, зокрема у містах Катанія, Кальтаніссетта, Ареццо, Неаполь та Удіне.

Понад сотня правоохоронців з командування Катанії задіяні для реалізації ордера про запобіжне взяття під варту щодо 15 підозрюваних.

Всього розшукують 26 підозрюваних, яким загрожують звинувачення в участі у злочинному угрупованні, контрабанді й збуті наркотиків та відмиванні грошей.