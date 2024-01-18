Зеленський поставив Трампу запитання: Що робитимете, якщо Путін не зупиниться?

Президент Володимир Зеленський у відповідь на слова американського експрезидента Дональда Трампа, який знову балотується, про те, що він швидко завершить війну в Україні, поставив зустрічне запитання: що робитиме Трамп, якщо президент Росії після України не зупиниться — Зеленський на зустрічі з Міжнародною медіарадою в Давосі, цитує «Інтерфакс-Україна»

«Дональд Трамп сказав: «я можу зупинити війну, я сяду з Путіним і Зеленським за стіл»… Я не бачив цього відео, але я так розумію, що була якась конференція, і він сказав, що, якщо Путін не зупиниться, то він (Трамп) передасть більше озброєння Україні. Якщо ж Україна не зупиниться, то забере якісь запаси…

Навіть якщо Трамп нас не підтримує, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території, тоді Дональд Трамп припинить допомогу нам і Путін, скажімо, окупує нас через певний період.

Тоді запитання, що робитиме Трамп після цього, якщо після України Росія окупує країну НАТО.

Тобто, він вирішив, що, якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, тоді він зупиниться. Але Путін не зупиниться. То що робитиме Дональд Трамп у США після цього? Тому що в такому разі це означає, що Європа програла і втратила найбільшу і найпотужнішу армію в Європі, тому що вона втратила Україну».