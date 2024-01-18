ЗСУ за добу ліквідували 780 окупантів

Про це 18 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 373 600 (+780) осіб.
- танків ‒ 6147 (+21) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 410 (+38) од.
- артилерійських систем – 8835 (+24) од.
- РСЗВ – 966 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 653 (+0) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41) од.
- крилатих ракет ‒ 1818 (+1) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 794 (+39) од.
- спеціальної техніки ‒ 1380 (+13) од.
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