Міністр оборони Умєров скасував свій візит до Франції «з міркувань безпеки» В Іспанії вперше обрали до парламенту депутатку із синдромом Дауна » ЗСУ за добу ліквідували 780 окупантів Сили оборони протягом минулої доби відбили 76 атак росіян на 7 напрямках. Найбільше з них на Авдіївському — 27. Також ЗСУ знищили 780 загарбників Про це 18 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 373 600 (+780) осіб.

танків ‒ 6147 (+21) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 410 (+38) од.

артилерійських систем – 8835 (+24) од.

РСЗВ – 966 (+2) од.

засобів ППО ‒ 653 (+0) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41) од.

крилатих ракет ‒ 1818 (+1) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 794 (+39) од.

спеціальної техніки ‒ 1380 (+13) од.