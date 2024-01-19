За минулу добу на фронті відбулося 127 боєзіткнень, ЗСУ відбили атаки РФ на 8 напрямках Данілов: Ніякої опозиції в Україні не існує » 920 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 920 окупантів Про це 19 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 374 520 (+920) осіб.

танків ‒ 6167 (+20) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 445 (+35) од.

артилерійських систем – 8854 (+19) од.

РСЗВ – 966 (+0) од.

засобів ППО ‒ 654 (+1) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4) од.

крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 831 (+37) од.

спеціальної техніки ‒ 1384 (+4) од.