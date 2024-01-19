920 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це 19 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 374 520 (+920) осіб.
- танків ‒ 6167 (+20) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 445 (+35) од.
- артилерійських систем – 8854 (+19) од.
- РСЗВ – 966 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 654 (+1) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4) од.
- крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 831 (+37) од.
- спеціальної техніки ‒ 1384 (+4) од.
Leave a Reply