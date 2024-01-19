Астронавты из Турции, Швеции и Италии отправились на МКС

Первый турецкий астронавт и три члена экипажа из Швеции и Италии отправились на Международную космическую станцию в рамках новой космической экспедиции, организованной техасским стартапом Axiom Space.

Спускаемый аппарат Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал примерно за час до захода солнца из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал, отправившись в 36-часовое путешествие к МКС.

Это третья подобная миссия, организованная хьюстонской компанией Axiom Space за последние два года.

Компания развивает свой бизнес по доставке на орбиту астронавтов, спонсируемых иностранными правительствами и частными компаниями.

Компания берет со своих клиентов по меньшей мере 55 миллионов долларов за каждого астронавта.

Планируется, что экипаж миссии Axiom-3 пробудет на борту МКС около 14 дней. За это время они проведут более 30 научных экспериментов, большинство из которых посвящены влиянию космических полетов на здоровье человека и болезни.

Ожидается, что автономно управляемый корабль Crew Dragon достигнет МКС рано утром в субботу.