Данілов: Ніякої опозиції в Україні не існує

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не вважає уряд національної єдності справедливою ідеєю, адже «є кому керувати Україною» — Данілов у відеокоментарі виданню Liga.net

Журналіст запитав у Данілова, як він ставиться до створення уряду національної єдності, формат якого в умовах неможливості провести вибори просувають зокрема в опозиції, і чи може це спрацювати в Україні?

Секретар РНБО попросив уточнити, що мається на увазі під «опозицією», і, отримавши відповідь, що це «в першу чергу парламентські партії, які представлені у нинішньому скликанні Верховної Ради», заявив: «Ніякої опозиції у нас не існує».

«Опозиція – це люди, які відповідальні за процеси, які на сьогодні є на нашій території. Це є опозиція, а у нас її немає», – сказав він.

Журналіст поставив те саме запитання, замінивши слово «опозицію» на «окремих політиків».

Пряма мова Данілова: «Окремих політиків я знаю з, умовно кажучи, 1994 року. Їх місце, їх роль, яким чином вони будували цю країну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони знов мають велике бажання розповідати, як нам треба жити. Вони чомусь не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували цю країну… А зараз вони кажуть, що знов хочуть керувати країною.

Є, кому керувати Україною. Людей, які достойні керувати, дуже багато, і величезна кількість з них зараз на фронті, і з якого переляку саме ці (політики) мають бути керуючим органом?».