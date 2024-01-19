Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю

Україна втратила б менше життів, якби всі схеми й лазівки для ухилення РФ від санкцій були ретельно вистежені та повністю закриті, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, виявлених у знищеній в Україні російській зброї, походять із західних країн. Це дії не уряду, а, скоріше, приватних фірм, і експорт, що надходить у Росію, є не обов’язково товарами військового призначення, а й також продукцією подвійного або цивільного призначення і навіть побутовою технікою», — написав Кулеба в соцмережі Х (Twitter).

Він наголосив, що зрештою ця зброя прилітає в Україну, щоб скоювати воєнні злочини, вбивати людей і руйнувати критично важливу інфраструктуру.

«Україна потребувала б менше допомоги та втратила б менше життів, якби всі тіньові схеми та лазівки для ухилення від санкцій були ретельно вистежені й повністю закриті. Захід має найкращу фінансову розвідку, експертів і спеціалізовані органи, які здатні відстежувати такі схеми та руйнувати їх», — заявив міністр.

За його словами, левова частка відповідальності лежить на самих компаніях: вони повинні контролювати кінцевих споживачів товарів, які продають за кордон, і стежити за тим, щоб їхні запчастини не потрапляли у зброю, що вбиває людей.

«Зрив постачань цих запчастин у Росію потребує масштабних і узгоджених зусиль приватного і державного секторів. Але це врятує життя багатьох мирних жителів України та виведе з ладу військову машину Путіна», — написав Кулеба.