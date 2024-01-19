Прогноз погоди на вихідні 20–21 січня: невеликі морози та опади

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде типовою для січня, місцями можливі невеликі опади у вигляді снігу та снігу з дощем. У більшості областей очікуються помірні нічні морози.

Погода в суботу 20 січня

Субота буде хмарною із проясненнями. У Рівненській і Волинській областях очікується сніг, на південному сході та сході — мокрий сніг із дощем. Також невеликий мокрий сніг можливий у південних регіонах. Будьте уважні на дорогах!

На сході країни термометри покажуть +1…+3 °С (до -3 °С уночі), на заході — близько 0 °С (до -6 °С уночі). На півдні, а також у Дніпропетровській області вдень очікується близько 0 °С (до -3 °С уночі), у центрі та на півночі — -2…-5 °С (до -7…-8 °С уночі).

Погода в неділю 21 січня

До кінця тижня температурні показники практично не зміняться. На півдні та заході країни вдень очікується близько 0 °С (уночі — до -3…-7 °С), на сході — -2…-4 °С (уночі — до -6 °С). На півночі та в центрі також встановляться слабкі морози до -3…-5 °С удень та до -6…-9 °С уночі. У Житомирській, Київській , Одеській, Сумській та Вінницькій областях уночі стовпчики термометрів опустяться до -10…-13 °С.

По всій Україні буде хмарно з проясненнями, в центральній частині країни місцями можливий невеликий сніг.

Небезпека підтоплень в окремих регіонах

20–22 січня у прибережних населених пунктах Волинської та Рівненської областей імовірне різке коливання рівня води. Є загроза затоплення сільськогосподарських угідь та господарських споруд, у зоні максимального ризику — Ковельський і Камінь-Каширський райони.

Погода в понеділок 22 січня

Новий тиждень розпочнеться з похмурої погоди та переважно слабких денних морозів. У північних і східних областях України вдень термометри покажуть -2…-5 °С (до -8…-10 °С уночі), у центрі — до -1…-3 °С (до -8 °С уночі), на півдні та заході — близько 0 °С (до -3…-6 °С уночі).

Опадів у понеділок не передбачається, проте на Львівщині погода буде вітряною (до 13 м/с). Будьте обережні — тримайтеся подалі від старих дерев, рекламних щитів, будівельних риштувань, ліній електропередач.

Народні прикмети та вірування

Сонячну погоду 20 січня наші пращури вважали провісницею ранньої весни, а південний вітер — холодного і дощового літа. Якщо день, навпаки, був похмурим і дощовим, восени чекали на багатий урожай пшениці й овочів.

Якщо 21 січня синиці заливались дзвінким гучним щебетом, слов’яни чекали на весняне потепління вже в другій половині лютого.