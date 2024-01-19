У НАТО закликають цивільних на Заході готуватися до «тотальної війни» з Росією

«Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією.

…Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль».

Адмірал Бауер вважає, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.

«Все починається з цього (…) Усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре в наступні 20 років».