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У НАТО закликають цивільних на Заході готуватися до «тотальної війни» з Росією

У НАТО закликають цивільних на Заході готуватися до тотальної війни з Росією
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до «тотальної війни» з Росією — SkyNews із посиланням на заяву Бауера

«Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією.

…Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль».

Адмірал Бауер вважає, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.

«Все починається з цього (…) Усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре в наступні 20 років».

19 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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