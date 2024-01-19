У Словаччині в понад 20 містах знову пройшли протести проти уряду Фіцо

У 23 містах Словаччини у четвер пройшли великі акції протесту проти уряду Роберта Фіцо, вимоги протестувальників розширилися.

Про це повідомляє Dennik N.

Ключові вимоги протестів тепер стосуються не лише планів змін до кримінального кодексу та суперечливої реформи щодо спецпрокуратури – лунають гасла за відставку проросійської міністерки культури Мартіни Шимковічової, а також згадки про дрібне ДТП лідера словацької національної партії Андрей Данко – коаліційного партнера Фіцо – який втік з місця події.

Це був вже п’ятий раунд протестів, кількість залучених міст зросла з 19 до 23.

У Братиславі долучилися близько 26 тисяч осіб, більше, ніж попереднього тижня; на акції в інших, менших містах прийшло також більше людей, ніж раніше.

Головними організаторами залишаються опозиційні партії, але долучаються також громадські організації.