Україна значно наростила імпорт електроенергії

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

У Херсоні енергетики повернули світло 14,6 тис. споживачів. Залишаються знеструмленими через обстріли 3,7 тис. абонентів.

Також є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Харківській областях.

Знеструмлення через негоду й технологічні порушення

На Сумщині через негоду знеструмлено понад 2,5 тис. споживачів у 35 населених пунктах. Також знеструмлено 12 населених пунктів у Чернігівській області та чотири – у Кіровоградській.

Споживання та генерація

Сьогодні диспетчерський центр Укренерго прогнозує зниження споживання по всій країні через потепління. Станом на ранок споживання на 2,5% нижче за аналогічний показник вчора.

«У четвер, 18 січня, добовий максимум споживання був зафіксований також вранці о 10:30. Він був на 3% меншим, аніж у пікові години середи», — зазначили в Укренерго.

Дефіциту потужності не прогнозується.

Після короткострокового ремонту до роботи під’єднали два блоки ТЕС, водночас в аварійний ремонт виведено одну одиницю генеруючого обладнання.

«Через технічні проблеми короткостроково вимикалося живлення сонячної електростанції на Дніпропетровщині. Лінію заживлено, станція відновила навантаження», — зауважили в Укренерго.

Імпорт та експорт

На п’ятницю заплановано імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту складе 6836 МВт-год із максимальною потужністю в години вечірнього максимуму до 894 МВт.

«Значному збільшенню імпорту в Україну сприяє ринкова кон’юнктура – ціни на електроенергію в Європі нижчі, ніж в Україні», — пояснили в Укренерго.

Експорту не буде.