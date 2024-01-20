Ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 боєзіткнень Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку » Армія РФ за добу втратила 14 артсистем, 4 танки і 750 військових Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб.

танків ‒ 6171 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10) од.

артилерійських систем – 8868 (+14) од.

РСЗВ – 967 (+1) од.

засобів ППО ‒ 654 (+0) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5) од.

крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од.

спеціальної техніки ‒ 1389 (+5) од.