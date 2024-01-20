Армія РФ за добу втратила 14 артсистем, 4 танки і 750 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб.
- танків ‒ 6171 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10) од.
- артилерійських систем – 8868 (+14) од.
- РСЗВ – 967 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 654 (+0) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5) од.
- крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од.
- спеціальної техніки ‒ 1389 (+5) од.
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