Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку

Українська армія переходить до активної оборони і однією із можливих причин є те, що Росія може готувати новий великий наступ влітку 2024 року — Financial Times

У матеріалі вказується, що Україна перейшла до тактики «активної оборони», що нещодавно ще раз підтвердив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський, заявивши, що цілями української армії залишається утримання позицій і виснаження ворога.

Автори публікації наводять припущення співробітників служб безпеки України, що «Росія може планувати широкомасштабний наступ вже влітку».

«Його (наступу – ред.) метою буде захоплення решти чотирьох областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, — які, за словами Путіна, були анексовані у вересні 2022 року. Крім того, за словами чиновників, не виключена ще одна спроба захоплення Харкова чи навіть Києва.

У нещодавно розсекреченій оцінці американської розвідки, з якою ознайомилася FT у грудні, також зазначається, що кінцева мета Путіна в Україні — завоювати країну і підкорити її народ — залишається незмінною».