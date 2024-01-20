У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ

Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
«У житлово-комунальному господарстві й в мирні часи завжди відчувалась кадрова нестача. Праця в нашій сфері важка, відповідальна і виснажлива», — констатував він.
За словами чиновника, до ЗСУ й тероборони мобілізувались працівники Київтеплоенерго, Київводоканалу, Київкомунсервісу, Київгазу та інших.
«Серйозно відчуваємо нестачу зварювальників, водіїв спецтехніки, зокрема екскаваторників, водіїв сміттєвозів», — сказав заступник голови КМДА.
Leave a Reply