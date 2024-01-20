Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку Бундестаг спростив отримання громадянства Німеччини » У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ Майже 1 тис. працівників житлово-комунального господарства Києва пішли захищати Україну зі зброєю в руках. У столиці критично бракує комунальників Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. «У житлово-комунальному господарстві й в мирні часи завжди відчувалась кадрова нестача. Праця в нашій сфері важка, відповідальна і виснажлива», — констатував він. За словами чиновника, до ЗСУ й тероборони мобілізувались працівники Київтеплоенерго, Київводоканалу, Київкомунсервісу, Київгазу та інших. «Серйозно відчуваємо нестачу зварювальників, водіїв спецтехніки, зокрема екскаваторників, водіїв сміттєвозів», — сказав заступник голови КМДА.