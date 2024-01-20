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У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ

Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«У житлово-комунальному господарстві й в мирні часи завжди відчувалась кадрова нестача. Праця в нашій сфері важка, відповідальна і виснажлива», — констатував він.

За словами чиновника, до ЗСУ й тероборони мобілізувались працівники Київтеплоенерго, Київводоканалу, Київкомунсервісу, Київгазу та інших.

«Серйозно відчуваємо нестачу зварювальників, водіїв спецтехніки, зокрема екскаваторників, водіїв сміттєвозів», — сказав заступник голови КМДА.

20 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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