Японія стала п’ятою країною, яка висадилася на Місяць

Японія стала п’ятою країною, яка відправила свій роботизований космічний корабель «Місячний снайпер» на Місяць. Він здійснив м’яку посадку на поверхню супутника. Це сталося 19 січня за київським часом і 20 січня за часом у Токіо.

Проте виникла проблема із сонячними батареями – вони перестали виробляти електроенергію, повідомляють Reuters та Washington Post.

Як заявив генеральний директор Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Хітоші Кунінака, більшість обладнання посадкового модуля працює. Апарат уже зв’язувався із Землею, що свідчить про те, що він не розбився.

Фото: JAXA

Кунінака додав, що сонячна батарея, встановлена на кораблі, ймовірно, не виробляє електроенергію, бо розташована під неправильним кутом.

«Потрібно 30 днів, щоб на Місяці змінився сонячний кут. Отже, коли напрямок сонячного світла зміниться, світло може потрапити на сонячну батарею«, – пояснив Кунінака.

JAXA сподівається, що зміна кута сонячного світла «запустить» живлення сонячних батарей.

Місія SLIM – розумний посадковий модуль без екіпажу, який запустили у вересні. Він отримав назву «Місячний снайпер», бо містить нову точну технологію для демонстрації «точкового» приземлення.

Технологія, за словами JAXA, стане потужним інструментом у майбутньому в дослідженні горбистих полюсів Місяця, які розглядаються як потенційні джерела води, кисню і палива.

«Місячний снайпер», безсумнівно, здійснив приземлення з точністю до 100 метрів«, – підтвердив Кунінака, але додав, що для перевірки знадобиться близько місяця.

Японський космічний корабель для дослідження Місяця має розмір приблизно з вантажівку. Він обладнаний камерами та датчиками для точної посадки, що здатні розпізнавати перешкоди, наприклад, великі валуни.

«Місячний снайпер» має здатність визначити своє місцеперебування. Для цього бортовий комп’ютер порівнює знімки зі своїх камер з картами, зробленими орбітальними кораблями під час попередніх місій.

Корабель оснащений двома невеликими місяцеходами, які катапультувалися незадовго до приземлення. Один з них обладнаний камерами, щоб фотографувати місце приземлення.