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Проіранські бойовики вдарили балістичною ракетою по авіабазі США в Іраку

Про це повідомляє Центральне командування США.

«Приблизно о 18:30 (за багдадським часом) 20 січня підтримувані Іраном бойовики запустили кілька балістичних ракет і ракет у Західному Іраку, націлившись на авіабазу Аль-Асад», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість ракет були перехоплені системами ППО, а інші влучили в базу.

Військові оцінюють збитки від атаки.

«Ряд американських співробітників проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення», — зазначили у командуванні.

21 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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