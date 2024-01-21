Проіранські бойовики вдарили балістичною ракетою по авіабазі США в Іраку

Про це повідомляє Центральне командування США.

«Приблизно о 18:30 (за багдадським часом) 20 січня підтримувані Іраном бойовики запустили кілька балістичних ракет і ракет у Західному Іраку, націлившись на авіабазу Аль-Асад», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість ракет були перехоплені системами ППО, а інші влучили в базу.

Військові оцінюють збитки від атаки.

«Ряд американських співробітників проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення», — зазначили у командуванні.