РФ заявила про атаку дронів на 3 області: біля Санкт-Петербурга горить портовий термінал, у Тулі є влучання у військовий завод

Про нібито роботу ППО повідомило міноборони РФ.

За словами росіян, українські БПЛА атакували Смоленську, Тульську та Орловську області. Перші повідомлення про буцімто роботу ППО почали з’являтись близько 22:30.

OSINT-аналітики Dnipro встановили, що у Тулі, в 300+ км від кордону з Україною, є приліт на території АТ «Щегловський вал. Відомо, що у цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси «Панцир-С» і «Панцир-С1», а також модернізують різну бронетехніку.

Джерела Суспільного та РБК-Україна у спецслужбах підтвердили приліт БПЛА по військовому заводу «Щегловський вал» у Тулі, а також по Смоленську та Орлу.

«За даними джерел, це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України», — йдеться у повідомленні РБК-Україна.

Крім того, тієї ж ночі на терміналі морського торговельного порту в селищі Усть-Луга неподалік від Санкт-Петербурга сталася пожежа.

Російське видання «Фонтанка» стверджує, що у термінал прилетіли два безпілотники, а перед пожежею було чутно два вибухи. На портовому терміналі, який розташований за 856 км від кордону України, закачували на танкери зріджений газ.

Як заявив губернатор регіону Олександр Дрозденко у Telegram, пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». Персонал евакуювали, тому постраждалих, з його слів, немає.

Водночас у звіті міноборони РФ навіть не згадали про пожежу в Ленінградській області.