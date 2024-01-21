Трамп похвалився результатами своїх погроз не захищати Європу

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати «мільярди і мільярди» доларів на колективну оборону після його погроз не захищати Європу в разі нападу на неї — Трамп на мітингу в Нью-Гемпширі, пише Politico

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати «оплачують рахунки».

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: «Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?», на що Трамп, за його словами, відповів: «Я сказав, що це саме те, що це означає».

«І наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів», – додав експрезидент США.