У Запоріжжі у сквері розстріляли жінку, убивця наклав на себе руки

У центрі Запоріжжя, у сквері було розстріляно жінку, вбивця наклав на себе руки.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко, жорстоке вбивство сталося вранці вихідного дня у сквері.

«Вбито жінку — двома пострілами. Вбивця просто сидів на лавочці, побачивши правоохоронців — пустив у себе останню в житті кулю», — написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Жінку врятувати не вдалося, зазначив Малашко, висловивши співчуття рідним і близьким загиблої.

«Буде всебічне розслідування, важливо встановити, хто вклав зброю в руки вбивці, хто допустив таку жахливу трагедію в середмісті», — йдеться в повідомленні.

Голова обладміністрації також зазначив: «Справа у мене на особистому контролі. Керівники силових відомств доповідають про всі обставини, що з’ясовуються».