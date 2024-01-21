В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги: вимагають відставки уряду, припинення бойових дій та повернення заручників

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в етері Еспресо заявив, що рейтинг Нетаньяху просів.

«Вибори будуть безперечно і навіть, якщо я не помиляюсь, Нетаньяху сам сказав, що після завершення операції вибори будуть. Щоправда, його зараз звинувачують, що він зараз затягує спеціально, оскільки йому це вигідно. Але я не можу давати оцінку чи так це, чи ні. Нетаньяху майстер коаліцій, Нетаньяху реальний важко ваговик, попри свої помилки, він має шанс, хоч і значно менший ніж минулі вибори знову стати прем’єр-міністром», — пояснив він.

Про мітинги раніше повідомляли The Times of Israel.

Зазначається, що на мітингах, організованих Форумом сімей заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій у Газі та обміну з ХАМАСом для повернення заручників.

Окремі антиурядові мітинги також пройшли в Тель-Авіві та Єрусалимі із закликами до відставки прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньягу в Кесарії, де люди кричали в мегафони: «Договір, негайно!»

Голова правозахисної групи Na’amat Хагіт Пеер, закликала до угоди з ХАМАСом і засудила міжнародні жіночі групи за те, що вони не виступили проти актів зґвалтування та сексуального насильства щодо жінок з боку терористів ХАМАС.

У відеозверненні, яке показали натовпу, американський політик Деббі Вассерман Шульц, представник 25-го виборчого округу Флориди, сказала родинам заручників, що вона молиться і працює за їх звільнення.