США знайшли планету схожу на ранню Землю, що знаходиться за 73 світових роки від нас Проіранські бойовики вдарили балістичною ракетою по авіабазі США в Іраку » ЗСУ за добу ліквідували десяток танків, 7 артсистем і 760 військових армії РФ Минулої доби українські захисники відбили на фронті 72 атаки російських окупантів, найбільше — на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Водночас втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення сягнули вже 376 тисяч Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 376 030 (+760) осіб.

танків ‒ 6181 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 466 (+11) од.

артилерійських систем – 8875 (+7) од.

РСЗВ – 968 (+1) од.

засобів ППО ‒ 655 (+1) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2) од.

крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14) од.

спеціальної техніки ‒ 1392 (+3) од.