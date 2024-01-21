ЗСУ за добу ліквідували десяток танків, 7 артсистем і 760 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 376 030 (+760) осіб.
- танків ‒ 6181 (+10) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 466 (+11) од.
- артилерійських систем – 8875 (+7) од.
- РСЗВ – 968 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 655 (+1) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2) од.
- крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14) од.
- спеціальної техніки ‒ 1392 (+3) од.
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