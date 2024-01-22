Бельгія планує надати Україні 611 млн євро військової допомоги у 2024 році

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він провів телефонну розмову з міністеркою оборони Бельгії Людивін Дедондер, під час якої очільники відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між країнами.

Дедондер заявила колезі, що цього року Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших сил оборони.

«Вдячний Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів. Високо ціную непохитну підтримку Бельгійських партнерів», — наголосив Умєров.