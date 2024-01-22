Китай обігнав ЄС у дослідженнях, пов’язаних з технологіями чистої енергії

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цим Китай «створює виклик амбіціям» ЄС щодо зелених технологій.

«У 2021 році Китай лідирував за кількістю рецензованих публікацій у таких сферах, як сонячна та вітрова енергетика, а також літієві батареї, тепловий насос і технології уловлювання вуглецю. Це змінилося порівняно з 2010 роком, коли ЄС лідирував за публікаціями в усіх цих секторах. За винятком вітру, як виявилося в статті , опублікованій минулого тижня», — пише Bloomberg.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула стратегію «зменшення ризиків» із Китаю, зменшивши залежність від кількох критично важливих технологій, включаючи сонячні батареї.

Повідомляється, що Єврокомісія оприлюднить пропозицію з правилами, спрямованими на посилення повноважень перевіряти та потенційно блокувати іноземні інвестиції у чутливі галузі.

«Прогалини в дослідженнях та інноваціях можуть зрештою призвести до імпортної залежності майбутніх технологій і пов’язаних продуктів… Глобальне домінування Китаю в таких критично важливих сферах, як сонячна енергетика та електроніка, призводить до обмежених можливостей для диверсифікації торгівлі», — йдеться у повідомленні.

Вплив китайських ресурсів у міжнародні ланцюги поставок є особливо сильним для таких галузей промисловості ЄС, як виробництво основних металів, хімічна промисловість, електроніка та електрообладнання.

Разом з тим наголошується, що Китай має певну торговельну залежність від ЄС, зокрема щодо «стратегічних продуктів і критичних технологій».

«Це може виявитися важливим активом для ЄС в контексті зниження економічного зростання Китаю та, можливо, посилення напруженості між Китаєм і США», — йдеться в повідомленні.