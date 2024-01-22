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Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Губернатор Флориди Рон Десантіс зупинив свою участь у президентській виборчій кампанії від Республіканської партії й підтримав колишнього президента США Дональда Трампа — звернення Десантіса у соцмережі Х

«Сьогодні я призупиняю свою кампанію… Для мене очевидно, що більшість республіканських виборців на праймеріз хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».

Губернатор Флориди заявив, що, хоча він має деякі розбіжності в поглядах із Трампом, той перевершує нинішнього президента Джо Байдена.

22 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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