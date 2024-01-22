ООН планує виділити $7,9 млрд на підтримку мігрантів з Африки

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, Міжнародна організація з міграції (МОМ), що базується в Женеві, шукає кошти серед урядів, компаній приватного сектору та індивідуальних донорів.

«Існує безліч доказів того, що міграція, якщо нею добре управляти, є важливим фактором глобального процвітання і прогресу», — заявила в генеральна директорка МОМ Емі Поуп.

У звіті МОМ, зазначається, що до кінця 2022 року кількість вимушених переселенців сягнула 117 мільйонів людей, у тому числі 71 мільйон — вимушених переселенців у межах своїх країн, що є рекордним показником.

Нелегальна імміграція та притулок стали суперечливими політичними питаннями в Європі, США та інших країнах за останнє десятиліття, оскільки все більше мігрантів вирушають у небезпечні подорожі через Середземне море та до американо-мексиканського кордону.

Поуп, колишня високопосадовиця Білого дому, очолила МОМ у жовтні 2022 року, пообіцявши співпрацювати з приватним сектором у розв’язання питань міграції.

У рамках своєї мети зі збору коштів МОМ шукає 2,7 мільярда доларів для запобігання вимушеному переміщенню, в тому числі у випадках, коли люди переїжджають через зміну клімату.