Поліція назвала попередню причину пожежі в будинку бізнесмена Мазепи

Поліція Чернігівщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі в будинку бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, яка сталася вночі з 21 на 22 січня, і вже має версію, що стало причиною події.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління поліції в Чернігівській області.

«Ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів», — зазначають в поліції з посиланням на попередні висновки ДСНС.

На місці працювала слідчо-оперативна група Городнянського відділення поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Водночас досудове розслідування триває. Для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи.