Туск у Києві зустрівся з Зеленським

Про це повідомила пресслужба президента.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї», — заявив Зеленський.

Окрім того, сторони обговорили безпекові гарантії. За словами президента, Польща готова розпочати двосторонні перемовини з цього питання.

Також співрозмовники обговорили ситуацію на кордоні.

«Ми обговорили з паном прем’єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом», — зазначив Зеленський.

Окрім того, лідери приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.

Серед іншого Зеленський і Туск обговорили участь Польщі у відновленні нашої країни – польський уряд призначить уповноваженого, який відповідатиме за це питання.

Ще однією темою розмови був вступ України до ЄС.

«Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, аби повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом. Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі», — наголосив Туск.