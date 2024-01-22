В Україні вперше з початку війни знизились зарплати ІТ-розробників

Вперше з початку великої війни в Україні знизились зарплати ІТ-розробників — в грудні 2023 року медіанна зарплата знизилась до 3300 доларів з 3435 доларів пів року тому.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Згідно з ним, найбільше падіння зафіксували у зарплатах фахівців рівня Senior (на 163 дол, до 4738 дол). Зарплати Middle знизилися на 100 дол, до 2500 дол.

Медіанна зарплата початківців становила 950 дол проти 1000 дол пів року тому. Інтерни тепер в середньому можуть розраховувати на 350 дол замість 450 дол.

Зарплати найдосвідченіших розробників – рівня Tech Lead та Architect – поки що залишаються на попередньому рівні, падіння зарплати Team Lead незначне (на 25 дол порівняно з літом 2023 року).

Найбільше заробляють, як і раніше спеціалісти Back-end та Mobile. Зменшення зарплат тут поки що відчувається менше, ніж серед Front-end та Full Stack фахівців.

Медіанні зарплати фахівців з Front-end всіх рівнів, окрім Lead+, знизилися. Серед фахівців з Full Stack це передусім стосувалося джунів (на 80 дол) і сеньйорів (на 450 дол).

У географічному розрізі зарплати розробників знизилися у більшості міст, включно з Києвом та Львовом. У Дніпрі, Харкові та Чернівцях медіанні зарплати на тому ж рівні, а в Луцьку і Полтаві зафіксоване невелике зростання.

У дослідження шляхом анкетування взяли участь 5959 розробників усіх тайтлів та спеціалізацій, які живуть в Україні або тимчасово виїхали за кордон, але планують повернутися.