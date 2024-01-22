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Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. На Британські острови і захід Європи насуває потужний шторм, скасовано понад сотню рейсів » За добу ЗСУ ліквідували 11 танків, 1 крилату ракету та 830 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулось 68 бойових зіткнень, Сили оборони знищили ще 830 окупантів. Противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ на Херсонському напрямку Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,

танків ‒ 6192 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,

артилерійських систем – 8896 (+21) од,

РСЗВ — 968 (+0) од,

засоби ППО ‒ 657 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

крилаті ракети ‒ 1819 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).