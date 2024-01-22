За добу ЗСУ ліквідували 11 танків, 1 крилату ракету та 830 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,
- танків ‒ 6192 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,
- артилерійських систем – 8896 (+21) од,
- РСЗВ — 968 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 657 (+2) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
- крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).
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