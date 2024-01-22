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За добу ЗСУ ліквідували 11 танків, 1 крилату ракету та 830 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,
  • танків ‒ 6192 (+11) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 11489 (+23) од,
  • артилерійських систем  – 8896 (+21) од,
  • РСЗВ — 968 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 657 (+2) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).
22 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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