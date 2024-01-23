 
«  
  »

51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 23.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 377 820 (+960) осіб.
  • танків ‒ 6214 (+22) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 548 (+59) од.
  • артилерійських систем – 8947 (+51) од.
  • РСЗВ – 970 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 657 (+0) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0) од.
  • крилатих ракет ‒ 1820 (+1) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 956  (+65) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1409 (+12) од.
23 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  