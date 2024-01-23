51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 377 820 (+960) осіб.
- танків ‒ 6214 (+22) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 548 (+59) од.
- артилерійських систем – 8947 (+51) од.
- РСЗВ – 970 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 657 (+0) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0) од.
- крилатих ракет ‒ 1820 (+1) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 956 (+65) од.
- спеціальної техніки ‒ 1409 (+12) од.
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