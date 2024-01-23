Комбінована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 21 ворожу ракету Сирський: Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках — вкрай напружена » 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак російських окупантів Сили оборони України відбили на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Тим часом втрати росіян серед особового складу перевищили 377 тисяч Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 377 820 (+960) осіб.

танків ‒ 6214 (+22) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 548 (+59) од.

артилерійських систем – 8947 (+51) од.

РСЗВ – 970 (+2) од.

засобів ППО ‒ 657 (+0) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0) од.

крилатих ракет ‒ 1820 (+1) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 956 (+65) од.

спеціальної техніки ‒ 1409 (+12) од.