Борелль: Країни ЄС погодили використання заморожених активів РФ

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів — слова Борреля переказав редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк, пише «Європейська правда»

Деталі: За словами Джозвяка, посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення в середу, згідно з яким спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України.

Раніше Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу незважаючи на зміщення фокуса на вирішення конфлікту на Близькому Сході.