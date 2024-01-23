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Борелль: Країни ЄС погодили використання заморожених активів РФ

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів — слова Борреля переказав редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк, пише «Європейська правда»

Деталі: За словами Джозвяка, посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення в середу, згідно з яким спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України.

Раніше Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу незважаючи на зміщення фокуса на вирішення конфлікту на Близькому Сході.

23 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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