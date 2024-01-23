Чехія пропонує обмежити пересування російських дипломатів у ЄС

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Чехії.

Зазначається, що на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС Ян Ліпавський підтримав підготовку нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та запропонував обмежити пересування російських дипломатів територією країн Шенгенського договору

«У цьому контексті Чехія виступає за обмеження пересування працівників російських диппредставництв та членів їхніх сімей лише територією держави, де вони акредитовані. Російським дипломатам користуватися Шенгеном неправильно. Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша пропозиція була включена до 13-го пакету санкцій», – сказав глава МЗС Чехії.

Затвердження нового пакету санкцій проти Росії заплановане на 24 лютого до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.