Израиль понёс самые большие потери за сутки с начала операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла самые большие потери за одни сутки с начала наземной операции против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в секторе Газа. По последним данным армейского командования, за последние сутки погибли 24 израильских военнослужащих.

По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, 21 военнослужащий погиб в результате подрыва взрывчатки, которая находилась в двух зданиях, где были израильские военные. Обстоятельства случившегося исследуются. Также сообщается о поражении из гранатомёта израильского танка.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. «Сегодня очень тяжёлое утро», — написал он.

Наиболее жестокие бои идут сейчас в городе Хан-Юнис на юго-западе сектора Газа, где, как сообщается, сейчас сосредоточены основные силы ХАМАС. В понедельник сообщалось о взятии израильскими войсками здания больницы, где, как утверждается, держали оборону бойцы ХАМАС.

Израиль начал наземную операцию в Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли более 1200 израильтян, включая детей и иностранцев, были захвачены около двухсот заложников. Больше половины из них до сих пор остаются в руках ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные утверждают, что джихадисты размещают военные объекты среди густонаселённой гражданской застройки и прикрываются мирными гражданами как живым щитом.