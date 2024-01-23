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Канадський режисер Норман Джуїсон, фільми якого отримали 12 Оскарів, помер

Про це повідомляє BBC.

Про смерть режисера повідомив його публіцист.

За словами Джеффа Сандерсона, триразовий номінант на премію «Оскар» за найкращу режисуру мирно помер у своєму будинку в суботу.

Він був відомий тим, що піднімав у своїх фільмах такі проблеми, як расизм і громадянські права.

Фільми Джуїсона були номіновані на 46 премій «Оскар» і отримали 12 «Оскарів».

У 1999 році він отримав нагороду за життєві досягнення від Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Чотири роки по тому він отримав аналогічну нагороду в Канаді за внесок у кіноіндустрію країни, який включав створення Канадського кіноцентру.

«Я прагнув показати людство помилковим, чутливим, розгубленим, введеним в оману, але здатним до спасіння, а не бездумним, безжальним і жорстоким, — писав Джуїсон у своїй автобіографії у 2004 році. — Я хочу, щоб люди впізнавали себе у фільмах, які я знімаю. Мені не подобаються безглузді бойовики».

Протягом своєї блискучої кар’єри режисер, який народився в Торонто, працював з деякими з найбільших зірок Голлівуду, включаючи Дензела Вашингтона та Сідні Пуатьє.

23 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США, Шоу-бизнес

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