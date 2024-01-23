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Сирський: Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках — вкрай напружена

Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій : командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram

За словами Сирського, в ході роботи з командирами бригад, які воюють на цих напрямках, він заслухав висновки з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій.

Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.

23 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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