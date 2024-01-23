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США и Япония продолжат сотрудничество в деле поддержки Украины

Помощь Киеву, противостоящему российской агрессии, является приоритетом и для Италии, занявшей в 2024 году председательское место в G7

США и Япония подтвердили во вторник, что продолжат сотрудничество с целью сохранения санкций против России и поддержки Украины в соответствии с соглашением, достигнутым странами «Большой семерки» в прошлом году.

23 января состоялась встреча заместителя главы Минфина Уолли Адейемо с замминистра финансов Японии Масато Кандой.

Напомним, что G7, группа государств, в которую входят США, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция и ЕС, в мае обещала ограничить экспорт в Россию.

В 2023 году председательское место в G7 занимала Япония. В 2024-м его заняла Италия.

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда (справа). Архивное фото
Заместитель министра финансов Японии Масато Канда (справа). Архивное фото

Как сообщил осведомленный источник, Италия намерена использовать свою председательскую роль, чтобы противостоять утверждениям, будто страны Запада устали поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Источник сообщил, что в повестку дня G7, помимо поддержки Киева в его противостоянии агрессии со стороны Москвы, войдут такие вопросы, как конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, климатические изменения, развитие Африки, взаимодействие с Китаем и проблемы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ).

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркивает, что опасность, исходящая от ИИ, станет ключевым вопросом для деятельности Италии в рамках G7 и что она посвятит этой теме одно заседание на саммите в Апулии 13-15 июня, отметил источник.

Италия намерена сосредоточиться на влиянии ИИ на положение дел в сфере занятости и способствовать введению «этических ограничений» на развитие данной технологии. Рим также предложит создать руководящий комитет для обеспечения лучшей координации действий G7 в этой области.

23 января, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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