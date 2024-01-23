США и Япония продолжат сотрудничество в деле поддержки Украины

США и Япония подтвердили во вторник, что продолжат сотрудничество с целью сохранения санкций против России и поддержки Украины в соответствии с соглашением, достигнутым странами «Большой семерки» в прошлом году.

23 января состоялась встреча заместителя главы Минфина Уолли Адейемо с замминистра финансов Японии Масато Кандой.

Напомним, что G7, группа государств, в которую входят США, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция и ЕС, в мае обещала ограничить экспорт в Россию.

В 2023 году председательское место в G7 занимала Япония. В 2024-м его заняла Италия.

Как сообщил осведомленный источник, Италия намерена использовать свою председательскую роль, чтобы противостоять утверждениям, будто страны Запада устали поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Источник сообщил, что в повестку дня G7, помимо поддержки Киева в его противостоянии агрессии со стороны Москвы, войдут такие вопросы, как конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, климатические изменения, развитие Африки, взаимодействие с Китаем и проблемы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ).

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркивает, что опасность, исходящая от ИИ, станет ключевым вопросом для деятельности Италии в рамках G7 и что она посвятит этой теме одно заседание на саммите в Апулии 13-15 июня, отметил источник.

Италия намерена сосредоточиться на влиянии ИИ на положение дел в сфере занятости и способствовать введению «этических ограничений» на развитие данной технологии. Рим также предложит создать руководящий комитет для обеспечения лучшей координации действий G7 в этой области.