У ЄС не змогли переконати Ізраїль змінити позицію щодо палестинської держави

Міністри закордонних справ ЄС заявили, що створення палестинської держави є єдиним надійним способом досягнення миру на Близькому Сході, однак їм не вдалось переконати Ізраїль змінити свою позицію щодо цього питання.

Про це повідомляє AP, інформує «Європейська правда».

Глави МЗС країн ЄС висловлювали стурбованість тим, що ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу категорично відкидає ідею створення незалежної палестинської держави.

«Заяви Беньяміна Нетаньягу викликають занепокоєння. Необхідно створити палестинську державу з гарантіями безпеки для всіх», – заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб заявила про критичну ситуацію в Газі і закликала до негайного припинення вогню.

На зустрічі у Брюсселі європейські міністри хотіли почути про плани Ізраїлю на майбутнє.

Але глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, який був присутній на зустрічі, схоже, не хотів відповідати. Він показав міністрам два відеоролики: один про створення штучного острова біля узбережжя Гази, а інший – про проєкт залізниці, що з’єднує Близький Схід та Індію.

«Я думаю, що міністр міг би краще використати свій час і зосередитися на смертях в Газі», – сказав високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідаючи на питання, чи вдалось міністрам переконати Каца в перевагах рішення про дві держави, Боррель визнав, що «ми не змогли змусити його змінити свою думку, але ми цього і не очікували».

Ізраїльський міністр відмовився відповідати на питання про можливість палестинської державності. Тримаючи в руках фотографії ізраїльських заручників, він сказав, що приїхав, щоб заручитися підтримкою кампанії Ізраїлю з ліквідації ХАМАС.

«Ми повинні повернути нашу безпеку. Наші хоробрі солдати воюють у дуже важких умовах», – сказав він журналістам.