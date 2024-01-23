Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Відповідний документ з’явився на сайті парламенту.

Законопроєкт визначає, що отримати громадянство України у спрощеному порядку можуть мешканці таких країн, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія.

Також пропонується запровадити декларацію про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець підтверджує, що під час набуття українського громадянства у правових відносинах з Україною визнає себе лише громадянином України.

Визначено категорію людей, які не можуть отримати громадянство України, зокрема засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини до погашення або зняття судимості, а також люди, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Законопроєкт передбачає право переглядати підстави для втрати українського громадянства (серед них добровільне набуття громадянства країни-агресора, використання українцем на території України паспорта іноземця, служба за контрактом у країні-агресорі, участь у збройній агресії проти України тощо).

Раніше президент Зеленський анонсував внесення відповідного законопроєкту до Ради, пояснивши, що ці комплексні зміни в законодавстві дадуть змогу мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світ, передає пресслужба президента.

«Усі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою», — пояснив президент.

«Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України. За свободу якої ми боремося. Б’ємося за право бути українцями. І відповідне рішення – один з елементів такої свободи, одна з можливостей реалізації такого права. Права бути українцем», — додав він.

Варто зазначити, що заява щодо множинного громадянства звучала в Україні не раз. Так, голова МЗС Дмитро Кулеба говорив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства ще у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це говорив сам президент Зеленський. Невдовзі він подав відповідний законопроєкт до Ради, однак документ «завис» у парламенті. У ВР точилися дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту. Зокрема профільний комітет ВР однією з причин непідтримання документа називав побоювання, що «легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано».