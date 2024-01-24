Асоціація бібліотек США назвала книгу Вʼятровича та Луцюка про ОУН та УПА «найкращим історичним матеріалом»

Про це повідомив у себе на Facebook Володимир В’ятрович.

«Наша з Любомиром Луцюком книга серед найкращих історичних видань 2023 року, відібраних Американською асоціацією бібліотек», — написав колишній голова Українського інституту національної пам’яті.

Американська асоціація бібліотек назвала переклад англійською книги «Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух», зроблений редакторкою Мартою Олійник, одним з «найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках».

У книзі автори зібрали перекладені архівні документи про маловідомі сторінки українсько-російських взаємин.

«Ворожі архіви» містить неоціненну інформацію про український націоналістичний рух від Другої світової війни до 1955 року. Величезний том містить документи, зібрані радянськими антиповстанськими групами, створені українським націоналістичним підпіллям, включаючи пропагандистські матеріали та ресурси, які детально описують діяльність і тактику підпілля. Поряд з цими документами є звіти та інші протоколи, складені радянською міліцією у відповідь на інформацію, виявлену в матеріалах, створених підпільниками. Вони висвітлюють такі теми, як радянські твердження про те, що українське підпілля пропагує фашизм і співпрацює з нацистами», — йдеться на сайті американської асоціації бібліотек.

Зазначається, що документи, включені до книги, були знайдені у справах радянської міліції. Крім підпільних документів і звітів різних відділів радянської міліції, є фотографії, знайдені в паперах українського націоналістичного руху.

«Оскільки більшість листів перекладено англійською мовою вперше, цей том є цінним джерелом для дослідників, які вивчають історію відносин між Радянським Союзом та Україною. У вступі на початку тому подано інформацію про архіви радянської міліції та розвиток українського націоналістичного руху. Виноски містяться по всій книзі, щоб забезпечити контекст для документів. Цей ресурс рекомендовано для наукових бібліотек», — додали в американській асоціації бібліотек.