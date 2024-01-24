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Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Гейлі пообіцяла залишитися в республіканських перегонах, сказавши, що тепер вона зосередиться на праймеріз 24 лютого у своєму рідному штаті Південна Кароліна.

За її словами, перегони серед республіканців ще далекі до завершення і «є ще десятки штатів, які потрібно пройти». Також кандидатка назвала Трампа «невдахою та єдиним республіканцем у країні, якого може перемогти Джо Байден».

Сам же Трамп заявив, що Гейлі має вийти з перегонів партії після його перемоги у Нью-Гемпширі.

«Самозванка, яка заявила про перемогу, всупереч дуже поганим результатам», — сказав 45-й президент США.

Однак Гейлі привітала його з перемогою в штаті під час своєї промови.

24 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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