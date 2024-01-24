ГУР: Обмін не відбувся. Падіння Іл-76 може свідчити про навмисні і сплановані дії Росії

На тлі інформації про падіння літака Іл-76 у Росії Головне управління розвідки МОУ констатує, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту.

«Cьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості».

У ГУР наголошують, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

Безпеку ж українських воїнів, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.