Шольц: Європейські союзники запланували «недостатню» військову допомогу для України. Її треба збільшити

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що європейські союзники запланували «недостатньо» військової допомоги Україні на 2024 рік, і закликав їх збільшити її.

Про це він заявив у інтерв’ю Die Zeit.

«Суми, які європейські держави поки що передбачили на 2024 рік, ще недостатньо великі. У зв’язку з цим я якраз проводжу багато телефонних переговорів з моїми колегами та прошу їх робити більше», — сказав він.

Шольц додав, що «було б самовпевнено вважати, що ми можемо робити це в довгостроковій перспективі поодинці».