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Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 22 ракети та 61 артсистему

Про це 24 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росіїї станом на 24.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 378 660 (+840) осіб.
  • танків ‒ 6227 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31) од.
  • артилерійських систем – 9008 (+61) од.
  • РСЗВ – 971 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 659 (+2) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37) од.
  • крилатих ракет ‒ 1842 (+22) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005  (+49) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1416 (+7) од.
24 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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