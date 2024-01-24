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Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії Асоціація бібліотек США назвала книгу Вʼятровича та Луцюка про ОУН та УПА «найкращим історичним матеріалом» » Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 22 ракети та 61 артсистему Українські військові протягом минулої доби відбили 53 атаки ворога на 7 напрямках. Також Сили оборони знищили 840 окупантів і 61 артсистему Про це 24 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 378 660 (+840) осіб.

танків ‒ 6227 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31) од.

артилерійських систем – 9008 (+61) од.

РСЗВ – 971 (+1) од.

засобів ППО ‒ 659 (+2) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37) од.

крилатих ракет ‒ 1842 (+22) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005 (+49) од.

спеціальної техніки ‒ 1416 (+7) од.