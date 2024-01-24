Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 22 ракети та 61 артсистему

Про це 24 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 378 660 (+840) осіб.
- танків ‒ 6227 (+13) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31) од.
- артилерійських систем – 9008 (+61) од.
- РСЗВ – 971 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 659 (+2) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37) од.
- крилатих ракет ‒ 1842 (+22) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005 (+49) од.
- спеціальної техніки ‒ 1416 (+7) од.
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